Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7'lik oranla İngiltere'den sonra dünyada büyüyen en büyük ikinci ülke olduk''

Başkan Erdoğan, ''Salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kaldığımız günlerde dahi çalışmaktan, üretmekten geri durmadık. Önceki gün 2. çeyrek büyüme rakamının müjdesini almıştık. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığı müjdesiyle güne başladık. Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur.'' dedi.