Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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