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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü

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Giriş: 26.02.2023 16:39
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
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