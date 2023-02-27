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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2023 14:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Başkan Erdoğan ve Bahçeli Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.
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