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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2023 13:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.
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