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Başkan Recep Tayyip Erdoğan uğurlayacak! Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.08.2022 14:07
Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri Abdülhamid Han gemisine iniş yaptı.
Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor
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