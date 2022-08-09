09 Ağustos 2022, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan uğurlayacak! Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor
Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri Abdülhamid Han gemisine iniş yaptı.