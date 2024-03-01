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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan lideri Berdimuhamedov ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 12:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.
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