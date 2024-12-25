Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tüm gücümüzle Suriye’nin yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak Erdoğan, vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini ve asgari ücreti 628 dolara çıkardıklarını belirtti. 2025 yılı için de umutlu konuşan Erdoğan, 'Biraz sabırla çok daha iyi sonuçlar alacağız' mesajı verdi. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarını ödememesiyle ilgili ise bu belediyelerin kaçışlarının olmadığını ve borçlarını 'tıpış tıpış' ödeyeceklerini vurguladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini belirten Erdoğan, 'Cumhur İttifakı olarak bizi bu yoldan kimse döndüremez' dedi. Ülke içinde birlik ve dayanışmayı güçlendireceklerini söyleyen Erdoğan, 'Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız' dedi. Başkan Erdoğan YPG'nin ya silah bırakacağını ya da gömüleceğini söylerken 'Terör örgütlerini ortadan kaldırıp başlarını ezeceğiz' ifadelerini kullandı.

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