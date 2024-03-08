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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 21:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunurken, "Bu seçimler Anayasa'nın verdiği yetkiyle son seçimim. 31 Mart benim için bir final" dedi.
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