Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunurken, "Bu seçimler Anayasa'nın verdiği yetkiyle son seçimim. 31 Mart benim için bir final" dedi.

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