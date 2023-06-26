27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tendürek Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tendürek Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2023 23:50
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırındaki Tendürek Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor?
Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor?
Başkan Erdoğan kahramanların bayramını kutladı
Başkan Erdoğan kahramanların bayramını kutladı
İYİ Parti’den CHP’ye rest!
İYİ Parti’den CHP’ye rest!
Karadağ’da Bakan Fidan’dan resmi temas!
Karadağ'da Bakan Fidan'dan resmi temas!
CHP’de kavga boyut atladı! İmamoğlu’na gönderme
CHP'de kavga boyut atladı! İmamoğlu'na gönderme
Kılıçdaroğlu’na istifa baskısı mı?
Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı mı?
İzmir Büyükşehir’de 18 bin işçi iş bıraktı
İzmir Büyükşehir'de 18 bin işçi iş bıraktı
AKPM’ye FETÖ raporu tepkisi
AKPM'ye "FETÖ raporu" tepkisi
Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
PKK’nın ithal teröristi teslim oldu
PKK'nın ithal teröristi teslim oldu
Akşener’in hamlesi ne olacak?
Akşener'in hamlesi ne olacak?
17/25 Aralık kumpasına darbe tescili
17/25 Aralık kumpasına darbe tescili
Daha Fazla Video Göster