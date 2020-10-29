Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etti

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada gerçekleşen kabulde koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan selamlaştı.

DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Kabule TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmadı.

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