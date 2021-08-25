Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Herkes afet bölgesinde olsun

Bakanlar sel ve yangın bölgelerinde olmaya devam edecek. Çevre Bakanı Kurum’un, selde zarar gören ya da yıkılan evler için ilk ihale tarihinin 31 Ağustos olduğunu açıkladığı belirtildi. Sunumlarda yangının maliyetinin, inşa edilecek evlerle birlikte 1 milyar 84 milyon lira olduğu açıklandı.