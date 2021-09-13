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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de 2023 seçim çalışmaları hızlandı

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Giriş: 13.09.2021 10:41
AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşmaya devam edecek. Milletvekilleri Meclis çalışmalarının olmadığı haftasonları bölgelerinde olacak. Yerelde nabız tutulacak, öncelikli tamamlanması gereken projeler ilgili rapor hazırlanacak.
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