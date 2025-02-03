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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 12:32
Güncelleme:03.02.2025 12:45
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğine sahip Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmene yönelik şiddete karşı çok hassas olduklarını vurgulayarak, bu tür davranışların karşısında olduklarının altını çizdi. Gençlere seslenen Erdoğan "sizlere yalvarıyorum" diyerek tüm kötü alışkanlıklardan kurtulmalarını ve kesinlikle zehir tacirlerine fırsat vermemelerini söyledi. Sosyal medyaya yönelik yaş sınırı uygulamasının gündemde olduğunu belirten Erdoğan, ekran bağımlılığına karşı da önlemler alacaklarını ifade etti. Bir de müjde veren Erdoğan, 1381 öğretmen ataması yapılacağını ve kısa süre içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuru yapacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir
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