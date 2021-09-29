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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de | İşte ilk görüntüler

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Giriş: 29.09.2021 13:06
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonunda S-400'lerle ilgili açıklamaların yankıları sürmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan diplomasi trafiğine devam ederken, Putin ile yapacağı görüşme için Rusya'ya gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ile Putin bugün Soçi’de bir araya geliyor. İki lider, İdlib ve Suriye’deki gelişmeleri kapsamlı şekilde masaya yatıracak. Erdoğan, Türkiye’nin karşılanmayan beklentilerini dile getirecek. Zirvede ikili ilişkiler, Afganistan ve Libya’daki gelişmeler de ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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