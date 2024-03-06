06 Mart 2024, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'siyasi şantaj' göndermesi: Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Malatya Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP ile DEM Parti arasında yapılan kirli ittifaka değinirken "Birileri teröristlerle sarmaş dolaş oldu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağını söyleyen Erdoğan "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca kendilerine kaybettirmek için çalışan partilerin ortaya çıktığını belirtirken bu durumu 'siyasi şantaj' olarak yorumladı. Erdoğan "Gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.