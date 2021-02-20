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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: PKK terör örgütü konusunda NATO müttefiklerimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik

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Giriş: 20.02.2021 20:47
Güncelleme:20.02.2021 20:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TASC TV özel yayınında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ABD'nin yeni yönetimi ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade ederken, "Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik." dedi.
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