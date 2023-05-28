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Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2023 12:03
Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul’da kullanacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ da bizlere Erdoğan'ın oy kullanacağı okuldan detayları aktardı.
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