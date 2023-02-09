09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de! İncelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de! İncelemelerde bulundu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 17:02
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi. Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret edip depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Başkan Erdoğan son durumu açıkladı. Depremde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, 64 bin 194 yaralının olduğunu ayrıca 6 bin 444 binanın da yıkıldığını ifade etti.
Başkan Erdoğan Osmaniye’de!
Başkan Erdoğan Osmaniye'de!
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
7,6 depremden yeni görüntü!
7,6 depremden yeni görüntü!
Depremzede çocuklara terapi!
Depremzede çocuklara terapi!
Termal kamera ile arama!
Termal kamera ile arama!
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
Daha Fazla Video Göster