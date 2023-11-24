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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler Günü Programı'nda konuştu

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Giriş: 24.11.2023 18:50
Güncelleme:24.11.2023 18:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan Öğretmenler Günü Programı’nda konuştu
Başkan Erdoğan Öğretmenler Günü Programı'nda konuştu
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