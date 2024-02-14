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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi ile birlikte İmam Şafi türbesini ziyaret etti!

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Giriş: 14.02.2024 23:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi ile birlikte İmam Şafi türbesini ziyaret etti!
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Başkan Erdoğan İmam Şafi türbesinde!
Başkan Erdoğan İmam Şafi türbesinde!
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