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Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti!

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Giriş: 27.09.2023 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'de gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.
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