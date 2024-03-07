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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de: Muhalefetin dişe dokunur tek projesi yok

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.03.2024 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Mersin'de düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan muhalefetin verdiği hiçbir sözü tutmadığını söylerken "Dişe dokunur tek projeleri yok" ifadelerini kullandı. CHP'ye DEM Parti ile yaptığı ittifak nedeniyle de yüklenen Başkan Erdoğan "DEM müptelalarının devrini birlikte kapatalım" dedi.
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