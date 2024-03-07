07 Mart 2024, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de: Muhalefetin dişe dokunur tek projesi yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Mersin'de düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan muhalefetin verdiği hiçbir sözü tutmadığını söylerken "Dişe dokunur tek projeleri yok" ifadelerini kullandı. CHP'ye DEM Parti ile yaptığı ittifak nedeniyle de yüklenen Başkan Erdoğan "DEM müptelalarının devrini birlikte kapatalım" dedi.