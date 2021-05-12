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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı: Zafere bir nebze kaldı

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Giriş: 12.05.2021 23:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı. Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Başkan Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi.

Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi.

"SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, "Er, erbaş ve uzman çavuşlarımız, Ramazan Bayramı'nın arifesinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum. Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"ZAFERE BİR NEBZE KALDI"

Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum, kalın sağlıcakla" diye konuştu.

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