21 Nisan 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı.