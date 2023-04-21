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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

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Giriş: 21.04.2023 07:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
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