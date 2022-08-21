21 Ağustos 2022, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'nın üzüm bağlarında!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni için gittiği Manisa'da program öncesi üzüm bağlarını gezdi. Vatandaşlarla da buluşan Başkan Erdoğan'ın üzüm bağlarındaki görüntüleri dikkat çekti. Başkan Erdoğan çiftçi ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.