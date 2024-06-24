24 Haziran 2024, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Siyasetin bayram tatili molası sona ererken AK Parti'de kritik MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Suriye'de terör örgütü YPG/PYD'nin sözde seçim girişimi ile ilgili açıklamasında "Sert tutumumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Orta Vadeli Program kapsamında vergide adaletle ilgili çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Çelik, "Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir." dedi. Yurt dışı çıkış harcıyla ilgili soruya da yanıt veren Ömer Çelik, "Kararlar verilene kadar iddiaların hepsi spekülasyondan ibaret." ifadelerini kullandı.