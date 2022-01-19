Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kur gibi enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘’Bankalardaki hesaplarını kur korumalı mevduata dönüştürenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Kurun istikrar kazanmasıyla artık kimse bu bahaneyle abuk sabuk fiyatlandırmalar yapamayacak. Kur gibi enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağımıza inanıyorum.’’ dedi.