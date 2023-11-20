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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

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Giriş: 20.11.2023 19:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kafkaslarda yeni oyunlar peşinde olunduğunu belirten Başkan Erdoğan, Ermenistan'a "Azerbaycan'ın barış elini kaçırmamalı" çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, "İsrail'in 7 Ekim'den beri süren ahlaksız ve alçak saldırıları arasında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkına sahip çıkıyoruz. İsrail'in yaptığı savaş değil, devlet terörüdür" dedi. Öte yandan Batı'nın Gazze'deki ikiyüzlü tutumunu eleştiren Başkan Erdoğan, "Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır" dedi.
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