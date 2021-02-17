Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.Toplantıda koronavirüs salgınına yönelik yeni kararlar alındı. Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıkladı.Erdoğan "Mart aşılamada çok büyük kat edeceğimiz bir ay olacak. Şehirlerimizi dört gruba ayırarak kademeli normalleşme sürecine başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca çiftçilere bir müjde verirken, yerli otoya ait son gelişmeleri de paylaştı. İşte detaylar...