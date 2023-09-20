Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BMGK'daki konuşmasının ardından liderlerle görüşmeye başladı. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeler ele alındı.