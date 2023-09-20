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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti

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Giriş: 20.09.2023 00:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BMGK'daki konuşmasının ardından liderlerle görüşmeye başladı. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeler ele alındı.
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