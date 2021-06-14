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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2021 09:20
NATO zirvesi için Brüksel'de bulunan liderlerin gerçekleştireceği önemli ikili buluşmalardan biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında olacak. Başkan Erdoğan, Biden ile görüşeceği konuları ve masadaki maddeleri açıkladı. Detayları Fatih Özyar canlı yayında aktardı.
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