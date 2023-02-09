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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te! Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 13:10
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
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