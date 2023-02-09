Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te! Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.