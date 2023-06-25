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Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Depremzede öğrencileri için her sınıfa 2 ek kontenjan açılacak

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Giriş: 25.06.2023 13:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında LGS tercihlerinde deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyetini giderici bir düzenlemenin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." dedi.
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