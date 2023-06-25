Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Depremzede öğrencileri için her sınıfa 2 ek kontenjan açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında LGS tercihlerinde deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyetini giderici bir düzenlemenin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." dedi.