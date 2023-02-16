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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg ve Şahbaz Şerif'le görüştü

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Giriş: 16.02.2023 20:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş döndürücü görüşme trafiği vardı. Deprem felaketinin ardından Türkiye’ye destek açıklaması yapan NATO, barınma tesisi göndereceğini açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'daydı. Yapılacak yardımın ayrıntılarını Başkan Erdoğan'a iletti. Başkan Erdoğan, Stoltenberg'in ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve Pakistan Başbakan'ı Şahbaz Şerif'le de görüştü.
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