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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Gaziantep Nurdağı ve Kilis'te temel atma törenine katılacak

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Giriş: 31.03.2023 10:37
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e gidiyor. Başkan Erdoğan, Nurdağı'nda "Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılacak.
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