Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Gaziantep Nurdağı ve Kilis'te temel atma törenine katılacak

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e gidiyor. Başkan Erdoğan, Nurdağı'nda "Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılacak.