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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2023 14:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Kente gelen Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları ziyaret etti.
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