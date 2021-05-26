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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye’nin savunma sanayii atılımları

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Giriş: 26.05.2021 13:20
Güncelleme:26.05.2021 13:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hali hazırda Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 adet Bayraktar İHA faaliyet göstermektedir. İHA'larımızın sahada gösterdiği başarılar savaş stratejilerinin yeniden baştan yazılmasına yol açmıştır. Akıncı da devreye girdiğinde bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir. Milletimiz bize hezeyanlarla uğraşma değil ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu yüklemiştir." dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiide yaptığı atılımları gözler önüne seren bir video izletti.
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