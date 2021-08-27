28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek’te resmi törenle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından Başkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından millî marşlar çalındı. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
Erdoğan ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç'in heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı.
Başkan Erdoğan, daha sonra Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa görüşmeye geçti.