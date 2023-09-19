19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 18:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını icra etmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda
Karabağ’a operasyon neden başladı?
Karabağ’a operasyon neden başladı?
Silah deposu böyle imha edildi
Silah deposu böyle imha edildi
Kritik saatlerde kritik ziyaret!
Kritik saatlerde kritik ziyaret!
İşte operasyon anı!
İşte operasyon anı!
Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir
"Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir"
İşte operasyonun yapıldığı noktalar
İşte operasyonun yapıldığı noktalar
Fatih Portakal: Aptalmışım ben ya!
Fatih Portakal: Aptalmışım ben ya!
Azerbaycan Milletvekili A Haber’de
Azerbaycan Milletvekili A Haber'de
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında soğuk savaş
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında soğuk savaş
Ermenistan sırtını kime dayıyor?
Ermenistan sırtını kime dayıyor?
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster