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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika’daki Türklere hitap etti: 14 Mayıs bizim için yeniden bir uyanış olacak

AA
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Giriş: 28.01.2023 12:20
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sıkı bir çalışma yürütüyor. Türkiye’yi karşı karış gezen AK Partili isimler Avrupa’da da boy gösteriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet Belçika’nın Heusden-Zolder bölgesinde “Belçika’da Avrupalı Türklerle Buluşuyoruz” etkinliğine katıldı. Efkan Ala, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa'daki Türklere buluşturdu. Başkan Erdoğan, telefonla bağlandığı toplantıda seslenerek, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." mesajını verdi.
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