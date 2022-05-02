02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Arzumuz Putin ile Zelenskiy'i Türkiye'de bir araya getirmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Arzumuz Putin ile Zelenskiy'i Türkiye'de bir araya getirmek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2022 08:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki barış için bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu:
Başkan Erdoğan cemaate hitap etti
Başkan Erdoğan cemaate hitap etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda iftara katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda iftara katıldı
2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş!
2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş!
Kemal Kılıçdaroğlu kime yolumdan çekilin dedi?
Kemal Kılıçdaroğlu kime "yolumdan çekilin" dedi?
Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Adıyaman’da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı.
Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı.
Hükümetlerin büyük sınavı
Hükümetlerin büyük sınavı
Çelik kanatların öncü gücü
Çelik kanatların öncü gücü
Maltepe’de 1 mayıs coşkusu
Maltepe'de 1 mayıs coşkusu
Taksim’de 1 Mayıs hareketliliği
Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği
Daha Fazla Video Göster