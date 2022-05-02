Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Arzumuz Putin ile Zelenskiy'i Türkiye'de bir araya getirmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki barış için bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.