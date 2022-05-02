02 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Arzumuz Putin ile Zelenskiy'i Türkiye'de bir araya getirmek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki barış için bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.