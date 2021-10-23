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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Batı bize insanlık dersi veremez

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.10.2021 13:44
Afrika ziyaretlerinden duyulan rahatsızlıkları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'dan insanlık dersi alınamayacağını söyleyerek katliamları saydı. Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele, sömürgecileri ve içimizdeki uzantıları fevkalade rahatsız ediyor. Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Yahu siz değil misiniz Cezayir’de 1 milyon insanı katlettiniz. Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı batı... Fransa, bunu yapanlar, bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye'den öğrenmeleri lazım." Dedi.
Başkan Erdoğan: Batı bize insanlık dersi veremez
Başkan Erdoğan: Batı bize insanlık dersi veremez
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