10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2023 09:18
Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nı yarıda keserek İsrail-Filistin hattındaki gerilimin düşmesi için kolları sıvayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya gazeteleri Başkan Erdoğan'ın barış için devreye girdiğinden bahsederek onun barış için "Filistin devleti ertelenemez" sözlerine dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın her iki tarafa yaptığı uyarı da gündemdeydi.
Erdoğan İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde
Erdoğan İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde
İsrailli gazetecinin babasından çarpıcı açıklama
İsrailli gazetecinin babasından çarpıcı açıklama
Gazze gece gündüz bombalanıyor!
Gazze gece gündüz bombalanıyor!
ABD’den yeni skandal
ABD'den yeni skandal
Kabine sonrası kritik açıklamalar
Kabine sonrası kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde
Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde
İsrail’e Londra’da tepki
İsrail'e Londra'da tepki
Bebek katili Öcalan’a özgürlük nidaları attılar
Bebek katili Öcalan'a özgürlük nidaları attılar
Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi
Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Ardı ardına patlama sesleri
Ardı ardına patlama sesleri
Daha Fazla Video Göster