06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabını açacak
Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılacak. 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etapta millet bahçesine şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.