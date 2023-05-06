06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabını açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabını açacak

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2023 18:35
Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılacak. 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etapta millet bahçesine şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Mersin Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Mersin Başkan Erdoğan'ı bekliyor
İzmir’de TCG Anadolu’ya yoğun ilgi
İzmir'de TCG Anadolu'ya yoğun ilgi
Bahçeli’den Yalova’da önemli açıklamalar
Bahçeli'den Yalova'da önemli açıklamalar
Prim ödeme gün sayısı düşüyor!
Prim ödeme gün sayısı düşüyor!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz!
Kayseri’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Kayseri'de Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bu meydan 135 bin kişiyle rekor kırdı
"Bu meydan 135 bin kişiyle rekor kırdı"
Erdoğan’dan muhalefete 17/25 aralık tepkisi
Erdoğan'dan muhalefete 17/25 aralık tepkisi
Esnafa prim günü müjdesi!
Esnafa prim günü müjdesi!
The Economist’e tepki: Türkiye’ye yön veremezler
The Economist’e tepki: Türkiye'ye yön veremezler
Türkiye’ye nefes aldıran proje
Türkiye'ye nefes aldıran proje
Daha Fazla Video Göster