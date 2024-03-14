14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da: Gizli saklı ittifaklarla millet iradesine ipotek koymak istediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da: Gizli saklı ittifaklarla millet iradesine ipotek koymak istediler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ağrı'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefeti eleştirirken kurulan gizli ittifaklara yüklendi. Başkan Erdoğan "Millet iradesine ipotek koymak istediler" ifadelerini kullanırken bu partilerin şehirlere en ufak bir katkı vermediğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan CHP ile DEM arasındaki ittifaka da değinirken "Bunların hepsini toplayın, bölün, çarpın geriye kalacak hep sıfır olur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Millet iradesine ipotek koymak istediler
"Millet iradesine ipotek koymak istediler"
Karadeniz’de 3 farklı noktada petrol araması!
Karadeniz’de 3 farklı noktada petrol araması!
Irak’taki zirve sonrası harekat olur mu?
Irak'taki zirve sonrası harekat olur mu?
Düşen uçağın ilk görüntüleri!
Düşen uçağın ilk görüntüleri!
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Türk Yıldızları uçağı inişte düştü!
Türk Yıldızları uçağı inişte düştü!
Başkan Erdoğan Ağrı’da miting yapacak!
Başkan Erdoğan Ağrı'da miting yapacak!
Şehit annesinden sigara bırakma sözü aldı
Şehit annesinden sigara bırakma sözü aldı
Konya’da askeri eğitim uçağı düştü
Konya’da askeri eğitim uçağı düştü
Irak ile güvenlik toplantısı!
Irak ile güvenlik toplantısı!
Esenyurt için projeleri neler?
Esenyurt için projeleri neler?
Çembere kilit! Türkiye bu işi bitirecek
Çembere kilit! Türkiye bu işi bitirecek
Daha Fazla Video Göster