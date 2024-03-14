14 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da: Gizli saklı ittifaklarla millet iradesine ipotek koymak istediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ağrı'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefeti eleştirirken kurulan gizli ittifaklara yüklendi. Başkan Erdoğan "Millet iradesine ipotek koymak istediler" ifadelerini kullanırken bu partilerin şehirlere en ufak bir katkı vermediğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan CHP ile DEM arasındaki ittifaka da değinirken "Bunların hepsini toplayın, bölün, çarpın geriye kalacak hep sıfır olur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....