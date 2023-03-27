Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da! 4 bin 431 konutun temeli atıldı

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra bugün de Adıyaman'a geldi. 4 bin 431 konutun temel atma törenine katılan Başkan Erdoğan, " Bir yıl içinde 319 bin konutu teslim etmekte kararlıyız" dedi.