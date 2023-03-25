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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 14 Mayıs tarihi yol ayrımıdır

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2023 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında gönü bize dönmüş ümmetimizle birlikte yeni bir seçimin eşiğindeyiz. 14 Mayıs tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır." ifadelerini kullandı.
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