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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Kahire'de! İşte kritik zirvede ele alınacak konular

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Giriş: 14.02.2024 14:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere bugün Kahire'ye geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleler ele alınacak.
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