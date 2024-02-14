14 Şubat 2024, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Kahire'de! İşte kritik zirvede ele alınacak konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere bugün Kahire'ye geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleler ele alınacak.