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Başkan Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ın ABD'ye resti dünya gündeminde! Guterres'ten veto kararına tepki

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Giriş: 10.12.2023 14:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin BMGK'da Gazze için acilen insani ateşkes talep edilen kararı veto etmesine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil. ABD, İsrail'in yanında yer alıyor. Ey ABD bunun hesabını nasıl vereceksin?" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
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