Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu için Meclis'e önerge verildi

Son dakika haberi: Türkiye'yi derinden sarsan kadına şiddet manzaralarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda bir komisyon kurulacağını ifade etmişti. TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurulacak komisyonun ilk adımı atıldı. Önerge resmen verildi.

Meclis'te kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik önerge verildi.

AK Parti grup başkan vekillerinin imzasını taşıyan önergenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.

Önerge gerekçesinde "kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılması"na vurgu yapıldı.

Kurulacak komisyonunda kadına yönelik şiddet olaylarının sebepleri tüm yönleriyle araştırılacak. Çözüm önerileri ve alınması gereken ek tedbirler belirlenecek.